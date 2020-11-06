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Ракурс
У Києві триває епідемія коронавірусу

Понад тисячу випадків COVID-19 виявили в Києві за добу (ІНФОГРАФІКА)

6 лис 2020, 12:59
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Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися, ставлячи все нові сумні рекорди.

За минулу добу, 5 листопада, було зафіксовано 1 тис. 2 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це сьогодні, 6 листопада, під час відеобрифінгу.

Динаміка — вкрай негативна, — наголошує Кличко.

55 хворих за добу госпіталізували, решта — лікуються на самоізоляції.

Серед нових випадків захворювання:

  • 556 жінок віком від 18 до 84 років;
  • 34 дівчинки віком від восьми місяців до 17 років;
  • 377 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;
  • 35 хлопчиків віком від 25 днів до 17 років.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких районах столиці:

  • Подільському — 164 випадки;
  • Оболонському — 154 випадки;
  • Деснянському — 114 випадків.

За добу коронавірусна хвороба забрала життя 14 осіб.

Одужали за добу 1 тис. 449 хворих.

За весь час епідемії коронавірусу в Києві:


  • зафіксовано 42 тис. 375 випадків цього захворювання;
  • помер 841 хворий;
  • одужали 15 тис. 218 пацієнтів.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Нагадаємо, загалом в Україні 5 листопада виявили майже 10 тис. нових випадків COVID-19.

Джерело: Ракурс


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