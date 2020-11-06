Понад тисячу випадків COVID-19 виявили в Києві за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n146140-ponad-tysyachu-vypadkiv-covid-19-vyyavyly-v-kyievi-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися, ставлячи все нові сумні рекорди.
За минулу добу, 5 листопада, було зафіксовано 1 тис. 2 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це сьогодні, 6 листопада, під час відеобрифінгу.
Динаміка — вкрай негативна, — наголошує Кличко.
55 хворих за добу госпіталізували, решта — лікуються на самоізоляції.
Серед нових випадків захворювання:
- 556 жінок віком від 18 до 84 років;
- 34 дівчинки віком від восьми місяців до 17 років;
- 377 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;
- 35 хлопчиків віком від 25 днів до 17 років.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких районах столиці:
- Подільському — 164 випадки;
- Оболонському — 154 випадки;
- Деснянському — 114 випадків.
За добу коронавірусна хвороба забрала життя 14 осіб.
Одужали за добу 1 тис. 449 хворих.
За весь час епідемії коронавірусу в Києві:
- зафіксовано 42 тис. 375 випадків цього захворювання;
- помер 841 хворий;
- одужали 15 тис. 218 пацієнтів.
Нагадаємо, загалом в Україні 5 листопада виявили майже 10 тис. нових випадків COVID-19.