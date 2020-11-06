У Києві триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n146140-ponad-tysyachu-vypadkiv-covid-19-vyyavyly-v-kyievi-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися, ставлячи все нові сумні рекорди.

За минулу добу, 5 листопада, було зафіксовано 1 тис. 2 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це сьогодні, 6 листопада, під час відеобрифінгу.

Динаміка — вкрай негативна, — наголошує Кличко.

55 хворих за добу госпіталізували, решта — лікуються на самоізоляції.

Серед нових випадків захворювання:

556 жінок віком від 18 до 84 років;

34 дівчинки віком від восьми місяців до 17 років;

377 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;

35 хлопчиків віком від 25 днів до 17 років.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких районах столиці:

Подільському — 164 випадки;

Оболонському — 154 випадки;

Деснянському — 114 випадків.

За добу коронавірусна хвороба забрала життя 14 осіб.

Одужали за добу 1 тис. 449 хворих.

За весь час епідемії коронавірусу в Києві:

зафіксовано 42 тис. 375 випадків цього захворювання;

помер 841 хворий;

одужали 15 тис. 218 пацієнтів.

Нагадаємо, загалом в Україні 5 листопада виявили майже 10 тис. нових випадків COVID-19.