В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Твоє Місто»

https://racurs.ua/ua/n146131-pidstavy-dlya-gospitalizaciyi-pry-koronavirusi-nazvav-stepanov.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сьогодні, 6 листопада, під час брифінгу, розповів, за яких умов відбувається госпіталізація хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

Так Степанов відреагував на численні повідомлення українців про відмову в госпіталізації.

Дуже часто я в соцмережах бачу, наприклад, такі повідомлення: «Київ, Деснянський район, третій день температура 37,8−38°, телефоную у швидку — і мені відмовляють і госпіталізації», — зазначив він.

Міністр наголосив, що будь-яка госпіталізація має відбуватися виключно за показаннями, за встановленим лікарем діагнозом та його направленням до госпіталізації, а не за бажанням пацієнта.

Це в тому числі й ваша безпека, шановні українці, — зазначив він.

Степанов наголошує, що будь-яка лікарня має так звану внутрішньолікарняну інфекцію, тому в разі відсутності показань до госпіталізації безпечніше лікуватися вдома.

До 80% людей, які хворіють на COVID-19, мають легкий перебіг хвороби, і їм не показана жодна госпіталізація, — наголосив міністр.

Степанов зазначив, що коли в людини з’являються симптоми хвороби, медики з’ясовують ії стан та ухвалюють рішення про госпіталізацію чи лікування в амбулаторних умовах.

Госпіталізація показана хворим з підозрою або з підтвердженим випадком COVID-19 при наявності щонайменше однієї з цих ознак:

частота дихання менше 10 або більше 30 дихальних рухів;

сатурація менше ніж 92;

порушення свідомості;

пацієнти з перебігом захворювання середньої тяжкості, які мають тяжку супутню патологію (тяжкий перебіг артеріальної гіпертензії, декомпесований цукровий діабет, імуносупресивні стани, тяжка хронічна патологія дихальної системи, ниркова недостатність).

Водночас у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) закликають не займатися самолікуванням і за потреби звертатися до сімейного лікаря, а в разі відсутності зв’язку з ним — у всеукраїнський контакт-центр із питань протидії COVID-19 за безкоштовним номером 0 800−60−20−19.

Зазначається, що трапляються випадки, коли людина захворіла на ГРВІ і має клінічні ознаки коронавірусної хвороби, проте не повідомляє про це сімейному лікарю.

Нагадаємо, МОЗ нещодавно змінило перелік симптомів COVID-19 для госпіталізації.