В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Твоє Місто»

https://racurs.ua/n146131-osnovaniya-dlya-gospitalizacii-pri-koronaviruse-nazval-stepanov.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.

Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня, 6 ноября, во время брифинга рассказал, при каких условиях происходит госпитализация больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Так Степанов отреагировал на многочисленные сообщения украинцев об отказе в госпитализации.

Очень часто я в соцсетях вижу, например, такие сообщения: «Киев, Деснянский район, третий день температура 37,8−38°, звоню в скорую — и мне отказывают и госпитализации, — отметил он.

Министр подчеркнул, что любая госпитализация должна происходить исключительно по показаниям, по установленному врачом диагнозу и его направлению на госпитализацию, а не по желанию пациента.

Это в том числе и ваша безопасность, уважаемые украинцы, — отметил он.

Степанов подчеркнул, что любая больница имеет так называемую внутрибольничную инфекцию, поэтому в случае отсутствия показаний к госпитализации безопаснее лечиться дома.

До 80% людей, страдающих COVID-19, имеют легкое течение болезни, и им не показана ни одна госпитализация, — подчеркнул министр.

Степанов отметил, что когда у человека появляются симптомы болезни, медики выясняют ии состояние и принимают решение о госпитализации или лечении в амбулаторных условиях.

Госпитализация показана больным с подозрением или подтвержденным случаем COVID-19 при наличии не менее одного из этих признаков:

частота дыхания менее 10 или более 30 дыхательных движений;

сатурация менее 92;

нарушение сознания;

пациенты с течением заболевания средней тяжести, которые имеют тяжелую сопутствующую патологию (тяжелое течение артериальной гипертензии, декомпесований сахарный диабет, иммуносупрессивные состояния, тяжелая хроническая патология дыхательной системы, почечная недостаточность).

В то же время в Минздраве призывают не заниматься самолечением и при необходимости обращаться к семейному врачу, а в случае отсутствия связи с ним — во всеукраинский контакт-центр по вопросам противодействия COVID-19 по бесплатному номеру 0 800−60−20−19.

Отмечается, что бывают случаи, когда человек заболел ОРВИ и имеет клинические признаки коронавирусной болезни, однако не сообщает об этом семейному врачу.

Напомним, Минздрав недавно изменил перечень симптомов COVID-19 для госпитализации.