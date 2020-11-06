Фракция «Голоса» получила нового нардепа вместо Вакарчука, фото — Голос

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Ракурс

В Раде принес присягу новый депутат. Андрей Шараскин присоединился к фракции партии «Голос». Присягу он принес на заседании парламента 6 ноября.

Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Андрея Шараскина.

Он попал в Верховную Раду по спискам партии «Голос» в связи со сложением депутатских полномочий одним из основателей этой политсилы Святославом Вакарчуком.

Шараскин — доброволец, ученый, режиссер и актер. С начала августа 2014 года до января 2016 года был участником русско-украинской войны.

С 2016 года был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам. Возглавлял одну из боевых рот «Правого сектора».

За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден «За мужество» III степени и отличие президента Украины — медаль «Участник антитеррористической операции».

В партийном списке «Голоса» на внеочередных парламентских выборах 2019 года был под № 20.

К началу российской агрессии в Донбассе Шараскин был актером и режиссером, снимался в сериалах, ставил спектакли в Тернополе, Львове и Ивано-Франковске и создавал собственную театральную студию.

Напомним, Вакарчук заявил о намерении сложить депутатские полномочия в июне этого года.