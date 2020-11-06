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Фракція «Голосу» отримала нового нардепа замість Вакарчука, фото — Голос
Фракція «Голосу» отримала нового нардепа замість Вакарчукаhttps://racurs.ua/ua/n146130-frakciya-golosu-otrymala-novogo-nardepa-zamist-vakarchuka.htmlРакурс
У Раді склав присягу новий нардеп. Андрій Шараськін приєднався до фракції партії «Голос». Присягу він склав на засіданні парламенту 6 листопада.
Раніше Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом Андрія Шараськіна.
Він потрапив до Верховної Ради за списками партії «Голос» у зв’язку зі складанням депутатських повноважень одним із засновників цієї політсили Святославом Вакарчуком.
Шараськін — доброволець, науковець, режисер та актор. З початку серпня 2014 року до січня 2016 року був учасником російсько-української війни.
З 2016 року був заступником командувача Української добровольчої армії з суспільно-політичних питань. Очолював одну з бойових рот «Правого сектору».
За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден «За мужність» III ступеня та відзнаку президента України — медаль «Учасник антитерористичної операції».
У партійному списку «Голосу» на позачергових парламентських виборах 2019 року був під № 20.
До початку російської агресії на Донбасі Шараськін був актором та режисером, знімався у серіалах, ставив вистави у Тернополі, Львові та Івано-Франківську та створював власну театральну студію.
Нагадаємо, Вакарчук заявив про намір скласти депутатські повноваження у червні цього року.
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