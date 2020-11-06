Фракція «Голосу» отримала нового нардепа замість Вакарчука, фото — Голос

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Ракурс

У Раді склав присягу новий нардеп. Андрій Шараськін приєднався до фракції партії «Голос». Присягу він склав на засіданні парламенту 6 листопада.

Раніше Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом Андрія Шараськіна.

Він потрапив до Верховної Ради за списками партії «Голос» у зв’язку зі складанням депутатських повноважень одним із засновників цієї політсили Святославом Вакарчуком.

Шараськін — доброволець, науковець, режисер та актор. З початку серпня 2014 року до січня 2016 року був учасником російсько-української війни.

З 2016 року був заступником командувача Української добровольчої армії з суспільно-політичних питань. Очолював одну з бойових рот «Правого сектору».

За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден «За мужність» III ступеня та відзнаку президента України — медаль «Учасник антитерористичної операції».

У партійному списку «Голосу» на позачергових парламентських виборах 2019 року був під № 20.

До початку російської агресії на Донбасі Шараськін був актором та режисером, знімався у серіалах, ставив вистави у Тернополі, Львові та Івано-Франківську та створював власну театральну студію.

Нагадаємо, Вакарчук заявив про намір скласти депутатські повноваження у червні цього року.