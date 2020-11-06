Президента Косова та низку політиків арештували у Гаазі. Фото: dw.com

https://racurs.ua/ua/n146127-prezydenta-kosova-ta-nyzku-politykiv-areshtuvaly-u-gaazi.html

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Президента Косова Хашима Тачі у четвер, 5 листопада, затримали і взяли під варту в Гаазі. Це сталося невдовзі після його відставки.

У Гаазі також арештували колишніх очільників парламенту частково визнаної держави Радрі Деселі та Якупа Красничі, а також депутата Реджепа Селімі. Про це повідомляє ВВС.

У Міжнародному суді заявили, що Тачі та інших підозрюваних доставили літаком у Гаагу в четвер.

Їх звинувачують у воєнних злочинах та проти людяності. Прокурори вважають, що злочини скоїли з березня 1998 року і до вересня 1999 року на всій території Косова, а також на півночі Албанії. Виконавцями були бійці «Визвольної армії Косово».

Нагадаємо, 24 червня Хашима Тачі обвинуватили у військових злочинах. Обвинувальний акт проти президента та колишнього глави парламенту країни подав спеціальний прокурор Міжнародного суду щодо злочинів у Косові.