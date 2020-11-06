Президента Косово и ряд политиков арестовали в Гааге. Фото: dw.com

https://racurs.ua/n146127-prezidenta-kosovo-i-ryad-politikov-arestovali-v-gaage.html

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Президента Косово Хашима Тачи в четверг, 5 ноября, задержали и взяли под стражу в Гааге. Это произошло вскоре после его отставки.

В Гааге также арестовали бывших руководителей парламента частично признанного государства Радри Десели и Якупа Красничи, а также депутата Реджепа Селими. Об этом сообщает ВВС.

В Международном суде заявили, что Тачи и других подозреваемых доставили самолетом в Гаагу в четверг.

Их обвиняют в военных преступлениях и против человечности. Прокуроры считают, что преступления совершили с марта 1998 года и по сентябрь 1999 года на всей территории Косово, а также на севере Албании. Исполнителями были бойцы «Освободительной армии Косово».

Напомним, 24 июня Хашима Тачи обвинили в военных преступлениях. Обвинительный акт против президента и бывшего главы парламента страны подал специальный прокурор Международного суда по преступлениям в Косово.