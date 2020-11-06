На антикарантинний протест у Харкові вийшли бармени, офіціанти та єнот, фото — Суспільне

https://racurs.ua/ua/n146138-na-antykarantynnyy-protest-u-harkovi-vyyshly-barmeny-oficianty-ta-ienot-foto.html

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Протест проти карантинних обмежень відбувся 6 листопада у Харкові. До органів влади прийшли бармени, офіціанти та інші працівники закладів громадського харчування.

Люди тримали плакати «Ми хочемо їсти», «Як платити оренду?», «Дайте працювати», «Моїй дитині потрібна куртка», «Після 20.00 росте тільки безробіття». Представники мітингувальників зайшли в будівлю Харківської Ода на переговори.

Одна з вимог протестувальників: дати можливість кафе і ресторанам обирати час роботи згідно із форматом закладу «з обов’язковим дотриманням усіх норм карантинної безпеки».

На площі Свободи помічений також мітингувальник в костюмі єдинорога, який взяв з собою єнота.

Протестувальники обіцяють працювати з обов’язковим дотриманням всіх норм карантинної безпеки.

Підприємці вимагають створення робочої групи з органами влади щодо пошуку рішення у роботі закладів громадського харчування на карантині і зниження податкового навантаження в період карантину для малого бізнесу.

Я все зробив з нуля у цій країні! З нуля! У мене близько сотні працівників. У мене хлопці кажуть: ми не хочемо у відпустку! У нас був величезний локдаун! Ми за літо віддавали борги, які накопичили навесні. Звідки тепер брати гроші? Громадське харчування — це той вид діяльності, де є обігові кошти, а подушок безпеки, стабілізаційних фондів у нас немає! — цитує «Суспільне. Харків» власника трьох пабів у Харкові Владислава Киянського.

До акції долучилися працівники 90 закладів, акцію охороняли 40 поліцейських.

Нагадаємо, що 6 листопада Верховна Рада схвалила за основу і в цілому законопроект про штрафи за відсутність масок у громадських місцях.