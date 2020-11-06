Від 170 до 255 грн — нардепи схвалили закон про штрафи за ігнорування масок

https://racurs.ua/ua/n146134-vid-170-do-255-grn-nardepy-shvalyly-zakon-pro-shtrafy-za-ignoruvannya-masok.html

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Штрафи за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час карантину без респіраторів або захисних масок запровадила Верховна Рада.

Парламент прийняв за основу і в цілому проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). За відповідний законопроект № 3891 проголосували 262 нардепи.

Його положення доповнюють ст. 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення і передбачають адміністративну відповідальність за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Розмір штрафу становитиме від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170−255 грн).

Законопроект № 3891 4 листопада підтримали на засіданні профільного комітету. Очільник МОЗ Максим Степанов заявляв, що його ухвалення необхідне, оскільки навіть люди з безсимптомним перебігом коронавірусної хвороби COVID-19 можуть становити загрозу для здоров’я оточення. Міністр наголосив, що цей законопроект уряд подав ще в липні, проте руки в депутатів до розгляду дійшли лише зараз.