Вивезення сміття. Фото:Istock

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Ракурс

Карту для інтерактивного відстежування графіків вивезення відходів та слідкування за наявністю контейнерів презентували у Києві. Відтепер мешканці столиці можуть перевірити прив’язку будинку до майданчика, на якому вони розташовані.

Завдяки новій карті кияни можуть скаржитися на порушення вивозу сміття та нелегальне використання контейнерів підприємцями. Про це повідомляє прес-служба «Київкомунсервісу».

Повідомляється, що відтепер кияни можуть самостійно знаходити докази порушень вивозу сміття та направляти скарги до «Київкомунсервісу».





На карті є наступна інформація:

графіки вивезення побутових відходів від будинків;

наявність та тип контейнерів на контейнерних майданчиках;

прив’язка будинків до контейнерного майданчику;

прив’язка юридичних осіб до контейнерного майданчику, обсяги відходів яких включено до графіку вивезення;

тип контейнерів: для роздільного збирання сухої фракції відходів, для роздільного збирання окремих компонентів скла, пластику, паперу;

підземні контейнери заглибленого типу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вже скоро роботи-прибиральники займуться очисткою морського дна від сміття. Проект SeaClear отримав фінансування від Європейського Союзу і передбачає розробку автономних підводних роботів. Повністю система складатиметься з повітряного дрона, двох підводних дистанційно керованих роботів та безпілотного судна, яке буде служити «материнським кораблем» і живитиме роботів через спеціальні кабелі.