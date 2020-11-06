Сортировка мусора. Фото: Istock

https://racurs.ua/n146132-interaktivnuu-kartu-vyvoza-musora-predstavili-kievlyanam-foto.html

Ракурс

Карту для интерактивного отслеживания графиков вывоза отходов и слежения за наличием контейнеров презентовали в Киеве. Теперь жители столицы могут проверить привязку дома к площадке, на которой они расположены.

Благодаря новой карте киевляне могут жаловаться на нарушение вывоза мусора и нелегальное использование контейнеров предпринимателями. Об этом сообщает пресс-служба «Киевкоммунсервиса».

Сообщается, что отныне киевляне могут самостоятельно находить доказательства нарушений вывоза мусора и направлять жалобы в «Киевкоммунсервиса».



На карте есть следующая информация:

графики вывоза бытовых отходов;

наличие и тип контейнеров на контейнерных площадках;

привязка домов к контейнерной площадке;

привязка юридических лиц к контейнерной площадке, объемы отходов включенных в графике вывоза;

тип контейнеров: для раздельного сбора сухой фракции отходов, для раздельного сбора отдельных компонентов стекла, пластика, бумаги;

подземные контейнеры.

Напомним, ранее мы сообщали, что уже скоро роботы-уборщики займутся очисткой морского дна от мусора. Проект SeaClear получил финансирование от Европейского Союза и предусматривает разработку автономных подводных роботов. Полностью система будет состоять из воздушного дрона, двух подводных дистанционно управляемых роботов и беспилотного судна, которое будет служить «материнским кораблем» и питать роботов через специальные кабели.