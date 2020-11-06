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Ракурс
Сортировка мусора. Фото: Istock

Интерактивную карту вывоза мусора представили киевлянам (ФОТО)

6 ноя 2020, 11:45
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Карту для интерактивного отслеживания графиков вывоза отходов и слежения за наличием контейнеров презентовали в Киеве. Теперь жители столицы могут проверить привязку дома к площадке, на которой они расположены.

Благодаря новой карте киевляне могут жаловаться на нарушение вывоза мусора и нелегальное использование контейнеров предпринимателями. Об этом сообщает пресс-служба «Киевкоммунсервиса».


Сообщается, что отныне киевляне могут самостоятельно находить доказательства нарушений вывоза мусора и направлять жалобы в «Киевкоммунсервиса».

Интерактивная карта. Фото: КиевкомунсервисНа карте есть следующая информация:

  • графики вывоза бытовых отходов;
  • наличие и тип контейнеров на контейнерных площадках;
  • привязка домов к контейнерной площадке;
  • привязка юридических лиц к контейнерной площадке, объемы отходов включенных в графике вывоза;
  • тип контейнеров: для раздельного сбора сухой фракции отходов, для раздельного сбора отдельных компонентов стекла, пластика, бумаги;
  • подземные контейнеры.

Напомним, ранее мы сообщали, что уже скоро роботы-уборщики займутся очисткой морского дна от мусора. Проект SeaClear получил финансирование от Европейского Союза и предусматривает разработку автономных подводных роботов. Полностью система будет состоять из воздушного дрона, двух подводных дистанционно управляемых роботов и беспилотного судна, которое будет служить «материнским кораблем» и питать роботов через специальные кабели.

Источник: Ракурс


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