Нардепы приняли закон о штрафах за игнорирование масок, фото — КМУ

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Штрафы за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время карантина без респираторов или защитных масок ввела Верховная Рада.

Парламент принял за основу и в целом проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19). За соответствующий законопроект № 3891 проголосовали 262 нардепа.

Его положения дополняют ст. 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях и предусматривают административную ответственность за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170−255 грн).

Законопроект № 3891 4 ноября поддержали на заседании профильного комитета. Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что его принятие необходимо, поскольку даже люди с бессимптомным течением коронавирусной болезни COVID-19 могут представлять угрозу для здоровья окружающих. Министр отметил, что этот законопроект правительство подало еще в июле, однако руки у депутатов к рассмотрению дошли только сейчас.