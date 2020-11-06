Байден підібрався до перемоги на виборах у США

Вибори у США. Фото: WFLA

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Ракурс

Вибори у США завершилися, наразі продовжується підрахунок голосів. Кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає чинного президента Дональда Трампа у Джорджії, що робить майже певною його перемогу на виборах 46-го президента США.



Джорджія — один із ключових штатів, де було важко спрогнозувати переможця до останнього моменту. Про це повідомляє «Європейська правда».

Наголошується, що впродовж двох діб у штаті лідирував чинний президент Дональд Трамп, однак ці підрахунки базувалися на голосуванні тих, хто голосував на дільниці особисто. Зараз були підраховані голоси тих, хто голосував поштою.

У 2020 році через пандемію кількість поштових голосів зросла. У п’ятницю вранці демократ вийшов на перше місце у Джорджії. Після опрацювання приблизно 99,8% бюлетенів Байден випередив Трампа на 917 голосів.

Наразі лишаються не порахованими понад 10 тис. поштових бюлетенів, переважно зібраних у передмістях Атланти, де Байден має величезну перевагу. До завершення підрахунку відрив збільшиться до кількох тисяч голосів, прогнозують експерти.

Джорджія дає 16 голосів до колегії виборників — органу, чиї члени обирають нового президента США, голосуючи так, як доручили їм виборці штату. З їхніми голосами Байден претендує орієнтовно на 286 голосів виборників — на 16 більше за необхідний мінімум.

Це гарантує йому перемогу навіть у разі, якщо у будь-якому іншому спірному штаті Трамп зможе відновити перевагу. Крім того, завершується підрахунок у Пенсильванії, де за наявними прогнозами Байден також вийде на перше місце із твердою перевагою над Трампом.

Втім, необхідно підкреслити, що це не є остаточним результат виборів. Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує колегія виборників. Новий президент офіційно розпочинає виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Сполучених Штатах Америки триває підрахунок голосів. Наразі понад 150 тис. бюлетенів, які відправили поштою, ще не доставили на місця для підрахунку. Вони знаходяться в пунктах обробки листів.