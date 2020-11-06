150 тис. бюлетенів не можуть підрахувати у США. Фото: eurointegration.com.ua

https://racurs.ua/ua/n146133-150-tys-buleteniv-ne-mojut-pidrahuvaty-u-ssha-karta.html

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У Сполучених Штатах Америки триває підрахунок голосів. Наразі понад 150 тис. бюлетенів, які відправили поштою, ще не доставили на місця для підрахунку.

Вони знаходяться в пунктах обробки листів. Про це повідомляє газета The Washington Post.

На результат голосування в п’яти штатах, де ще триває підрахунок, і відрив між кандидатами мінімальний, можуть вплинути 12 тис. листів.

Ці голоси зобов’язані підрахувати, бо на бюлетенях стоять штампи про те, що їх відправили в день виборів, 3 листопада.

Зокрема після дня виборів у штат Невада із запізненням привезли 4 тис. 518 бюлетенів. У Північну Кароліну 2 тис. 958 бюлетенів, а в Пенсильванію — 3 тис. 439 бюлетенів.

Пошта США заявила у суді 5 листопада, що тисячі бюлетенів було оброблено вчасно.

Очікується, що кількість бюлетенів, спрямованих поштою і не доставлених вчасно, зросте після надходження актуальної інформації найближчими днями, — повідомляє газета.



Пошта США, згідно з постановою окружного судді Еммета Саллівана, повинна перевіряти всі пункти обробки листів двічі на день в штатах, де їх подачу було продовжено.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Сполучених Штатах Америки триває підрахунок голосів. Для перемоги кандидата у президенти Джозефа Байдена залишилося отримати підтримку лише від одного штату, натомість чинний президент Дональд Трамп продовжує звинувачувати штати та вимагати перерахунку голосів.