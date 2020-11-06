150 тыс. бюллетеней не могут подсчитать в США. Фото: eurointegration.com.ua

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Ракурс

На выборах в Соединенных Штатах Америки продолжается подсчет голосов. Пока более 150 тыс. бюллетеней, которые отправили по почте, еще не доставили на места для подсчета.

Они находятся в пунктах обработки писем. Об этом сообщает газета The Washington Post.

На исход голосования в пяти штатах, где еще продолжается подсчет, и разрыв между кандидатами минимальный, могут повлиять 12 тыс. писем.

Эти голоса должны подсчитать, потому что на бюллетенях стоят штампы о том, что их отправили в день выборов, 3 ноября.

В частности после дня выборов в штат Невада с опозданием привезли 4 тыс. 518 бюллетеней. В Северную Каролину 2 тыс. 958 бюллетеней, а в Пенсильванию — 3 тыс. 439 бюллетеней.

Почта США заявила в суде 5 ноября, что тысячи бюллетеней было обработано вовремя.

Ожидается, что количество бюллетеней, направленных по почте и не доставленных вовремя возрастет по мере поступления актуальной информации в ближайшие дни, — сообщает газета.

Почта США, согласно постановлению окружного судьи Эммета Салливана, должна проверять все пункты обработки писем дважды в день в штатах, где их подачу было продолжено.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Соединенных Штатах Америки продолжается подсчет голосов. Для победы кандидату в президенты Джозефу Байдену осталось получить поддержку только от одного штата, а вот действующий президент Дональд Трамп продолжает обвинять штаты и требовать пересчета голосов.