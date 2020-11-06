Байден подобрался к победе на выборах в США

Джо Байден. Фото: WFLA

https://racurs.ua/n146137-bayden-podobralsya-k-pobede-na-vyborah-v-ssha.html

Ракурс

Выборы в США завершились, в настоящее время продолжается подсчет голосов. Кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает действующего президента Дональда Трампа в Джорджии, что делает его победу на выборах 46-го президента США практически гарантированной.

Джорджия — один из ключевых штатов, где было трудно спрогнозировать победителя до последнего момента. Об этом сообщает «Европейская правда».

Отмечается, что в течение двух суток в штате лидировал действующий президент Дональд Трамп, однако эти подсчеты базировались на голосовании тех, кто голосовал на участке лично. Сейчас были подсчитаны голоса тех, кто голосовал по почте.

В 2020 году из-за пандемии количество почтовых голосов возросло. В пятницу утром демократ вышел на первое место в Джорджии. После обработки примерно 99,8% бюллетеней Байден опередил Трампа на 917 голосов.

Сейчас остаются не подсчитанными более 10 тыс. почтовых бюллетеней, преимущественно собранных в пригородах Атланты, где Байден имеет огромное преимущество. До завершения подсчета отрыв увеличится до нескольких тысяч голосов, прогнозируют эксперты.

Джорджия дает 16 голосов в коллегии выборщиков — органа, чьи члены выбирают нового президента США, голосуя так, как поручили им избиратели штата. С их голосами Байден претендует ориентировочно на 286 голосов выборщиков — на 16 больше необходимого минимума.

Это гарантирует ему победу даже в случае, если в любом другом спорном штате Трамп сможет восстановить преимущество. Кроме того, завершается подсчет в Пенсильвании, где по имеющимся прогнозам Байден также выйдет на первое место и укрепит преимущество над Трампом.

Отметим, что это не является окончательным результат выборов. Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к выполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Соединенных Штатах Америки продолжается подсчет голосов. Сейчас более 150 тыс. бюллетеней, которые отправили по почте, еще не доставили на места для подсчета. Они находятся в пунктах обработки писем.