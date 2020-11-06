Володимир Путін, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n146136-putin-pide-u-vidstavku-cherez-hvorobu-parkinsona-zmi.html

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Володимир Путін, президент Росії, може піти у відставку у січні 2021 року.

Причиною є стан здоров’я. Про це повідомляє видання The Sun з посиланням інформовані джерела в Москві.

На нещодавніх відео Путін поводився дивно — його ноги під час сидіння в кріслі постійно рухалися, в той час, як він міцно стискав підлокітники крісла, що могло бути спробою приховати біль, котрий він відчував.

На думку експертів, це може свідчити про наявність у Путіна хвороби Паркінсона.

Також було помітно, що пальці Путіна посмикувалися, коли він тримав ручку і стискав чашку, в якій, як вважають, було знеболювальне.

Крім того, про наміри Путіна залишити посаду нібито можуть свідчити нещодавні законодавчі ініціативи в Росії — до Держдуми РФ було внесено законопроект про недоторканність колишнього глави держави незалежно від періоду президентства.

Якщо цей законопроект ухвалять, це надасть Путіну додаткові гарантії в разі залишення посади.

Варто додати, що ще навесні цього року Держдума РФ ухвалила поправку про обнулення президентських термінів Путіна, завдяки якій він теоретично міг залишатися президентом РФ до 2016 року, коли йому виповниться 84 роки.

За інформацією видання, достроково залишити пост Путіна нібито вмовили 37-річна колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яка, імовірно, є його дружиною, та дочки від першого шлюбу Катерина і Марія.

Нагадаємо, Путін у цьому році став лауреатом Шнобелівської премії.