Владимир Путин, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n146136-putin-uydet-v-otstavku-iz-za-bolezni-parkinsona-smi.html

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Владимир Путин, президент России, может уйти в отставку в январе 2021 года.

Причиной является состояние здоровья. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой информированные источники в Москве.

На недавних видео Путин вел себя странно — его ноги во время сидения в кресле постоянно двигались, в то время, как он крепко сжимал подлокотники кресла, могло быть попыткой скрыть боль, которую он испытывал.

По мнению экспертов, это может свидетельствовать о наличии у Путина болезни Паркинсона.

Также было заметно, что пальцы Путина подергивались, когда он держал ручку и сжимал чашку, в которой, как полагают, было обезболивающее.

Кроме того, о намерениях Путина покинуть пост якобы могут свидетельствовать недавние законодательные инициативы в России — в Госдуму РФ был внесен законопроект о неприкосновенности бывшего главы государства независимо от периода президентства.

Если этот законопроект примут, это даст Путину дополнительные гарантии в случае оставления должности.

Стоит добавить, что еще весной этого года Госдума РФ приняла поправку об обнулении президентских сроков Путина, благодаря которой он теоретически мог оставаться президентом РФ до 2016 года, когда ему исполнится 84 года.

По информации издания, досрочно покинуть пост Путина якобы уговорили 37-летняя бывшая гимнастка Алина Кабаева, которая, вероятно, является его женой, и дочери от первого брака Екатерина и Мария.

Напомним, Путин в этом году стал лауреатом Шнобелевской премии.