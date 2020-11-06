На антикарантинный протест в Харькове вышли бармены, официанты и енот, фото — Суспільне

https://racurs.ua/n146138-na-antikarantinnyy-protest-v-harkove-vyshli-barmeny-oficianty-i-enot-foto.html

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Протест против карантина состоялся 6 ноября в Харькове. К органам власти пришли бармены, официанты и другие работники предприятий общественного питания.

Люди держали плакаты «Мы хотим есть», «Как платить аренду?», «Дайте работать», «Моему ребенку нужна куртка», «После 20.00 растет только безработица». Представители митингующих зашли в здание Харьковской ОДА на переговоры.

Одно из требований протестующих: дать возможность кафе и ресторанам выбирать время работы по формату заведения «с обязательным соблюдением всех норм карантинной безопасности».

На площади Свободы замечен также митингующий в костюме единорога, который взял с собой живого енота.

Протестующие обещают работать с обязательным соблюдением всех норм карантинной безопасности.

Предприниматели требуют создания рабочей группы с органами власти по поиску решения в работе заведений общественного питания на карантине и снижению налоговой нагрузки в период карантина для малого бизнеса.

Я все сделал с нуля в этой стране! У меня около сотни работников. У меня ребята говорят: «Мы не хотим в отпуск! Им не за что идти в отпуск! У нас был огромный локдаун! Мы за лето отдавали долги, которые накопили весной. Откуда теперь брать деньги? Общественное питание — это тот вид деятельности, где есть оборотные средства, а подушек безопасности, стабилизационных фондов у нас нет! — цитирует «Суспільне. Харків» владельца трех пабов в Харькове Владислава Киянского.

К акции присоединились работники 90 учреждений, ее охраняли 40 полицейских.

Напомним, что 6 ноября Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о штрафах за отсутствие масок в общественных местах.