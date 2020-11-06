Более тысячи случаев COVID-19 обнаружили в Киеве за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n146140-bolee-tysyachi-sluchaev-covid-19-obnarujili-v-kieve-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться, ставя все новые печальные рекорды.
За прошедшие сутки, 5 ноября, были зафиксированы 1 тыс. 2 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом сегодня, 6 ноября, во время видеобрифинга.
Динамика — крайне негативная, — подчеркивает Кличко.
55 больных за сутки госпитализировали, остальные — лечатся на самоизоляции.
Среди новых случаев заболевания:
- 556 женщин в возрасте от 18 до 84 лет;
- 34 девочки в возрасте от восьми месяцев до 17 лет;
- 377 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;
- 35 мальчиков в возрасте от 25 дней до 17 лет.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких районах столицы:
- Подольском — 164 случая;
- Оболонском — 154 случая;
- Деснянском — 114 случаев.
За сутки коронавирусная болезнь унесла жизни 14 человек.
Выздоровели за сутки 1 тыс. 449 больных.
За все время эпидемии коронавируса в Киеве:
- зафиксированы 42 тыс. 375 случаев этого заболевания;
- умер 841 больной;
- выздоровели 15 тыс. 218 пациентов.
Напомним, всего в Украине 5 ноября обнаружили почти 10 тыс. новых случаев COVID-19.