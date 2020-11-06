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Ракурс
В Киеве продолжается эпидемия коронавируса

Более тысячи случаев COVID-19 обнаружили в Киеве за сутки (ИНФОГРАФИКА)

6 ноя 2020, 12:59
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Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться, ставя все новые печальные рекорды.

За прошедшие сутки, 5 ноября, были зафиксированы 1 тыс. 2 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом сегодня, 6 ноября, во время видеобрифинга.

Динамика — крайне негативная, — подчеркивает Кличко.

55 больных за сутки госпитализировали, остальные — лечатся на самоизоляции.

Среди новых случаев заболевания:

  • 556 женщин в возрасте от 18 до 84 лет;
  • 34 девочки в возрасте от восьми месяцев до 17 лет;
  • 377 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;
  • 35 мальчиков в возрасте от 25 дней до 17 лет.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких районах столицы:

  • Подольском — 164 случая;
  • Оболонском — 154 случая;
  • Деснянском — 114 случаев.

За сутки коронавирусная болезнь унесла жизни 14 человек.

Выздоровели за сутки 1 тыс. 449 больных.

За все время эпидемии коронавируса в Киеве:


  • зафиксированы 42 тыс. 375 случаев этого заболевания;
  • умер 841 больной;
  • выздоровели 15 тыс. 218 пациентов.

Коронавирус в Киеве, инфографика: КГГА

Напомним, всего в Украине 5 ноября обнаружили почти 10 тыс. новых случаев COVID-19.

Источник: Ракурс


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