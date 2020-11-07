Команда Трампа посоветовала ему готовиться к поражению на выборах. Фото:politico.com

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Ракурс

Команда президента США Дональда Трампа советует ему готовиться к проигрышу на выборах.

Последние два дня советники действующего главы государства обсуждают с ним возможность поражения на выборах. При этом в Белом доме не готовят речь о поражении. Трамп, в случае проигрыша, скорее всего, не будет признавать его в традиционном формате. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Если он проиграет, добавили эти люди, они ждут того, что Трамп продолжит безосновательно утверждать, как он делает в течение нескольких дней, что победа на выборах была украдена, — пишет СМИ.

Журналисты узнали, что окружение Трампа сейчас разделено на два лагеря. Семья действующего президента уверена, что он еще может победить Байдена, поэтому призывает его продолжать добиваться победы. В то же время советники и члены Республиканской партии, убеждены, что выборы Трамп уже проиграл.

Напомним, 6 ноября Дональд Трамп заявил, что исход президентской гонки в Соединенных Штатах должен решить Верховой суд. Действующий президент уверен, что было учтено очень много незаконно поданных голосов.

Ранее сообщалось, что кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил о намерении выиграть президентскую гонку с явным отрывом. Он уверен, что получит более 300 голосов выборщиков, в то время как для победы необходимо 270 голосов.