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Ракурс
Война за Нагорный Карабах. Фото: eadaily.com

Война за Нагорный Карабах — вблизи города Шуши продолжаются интенсивные бои (ВИДЕО)

7 ноя 2020, 10:19
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Война Азербайджана и Армении за непризнанный Нагорный Карабах продолжается — стороны заявляют об уничтожении групп противника и успешных боевых операциях.

Последние несколько дней идут интенсивные бои в районе города Шуши — второго по величине карабахского города. Армения проводит в окрестностях города военную операцию по уничтожению диверсионно-разведывательных, тактических ротных групп армии Азербайджана. Об этом сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

По его словам, операция идет успешно, а эпицентр боевых действий находится на участке Шуши-Карин.

В то же время оборонное ведомство Азербайджана заявило, что боевые операции с разной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендстком направлениях фронта. Отмечается, что Вооруженные силы Армении понесли потери.


Напомним, в начале ноября штурмовик ВВС Азербайджана СУ-25 разбомбил армянскую позицию, а затем сбросил вторую бомбу для того, чтобы добить тех, кто пришел на помощь раненым.

Источник: Ракурс


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