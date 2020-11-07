Когда рассмотрят план Кравчука по Донбассу, рассказал Ермак

Ермак. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n146188-kogda-rassmotryat-plan-kravchuka-po-donbassu-rasskazal-ermak.html

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Андрей Ермак, глава Офиса президента, заявил, что украинский план действий начнут рассматриваться на заседании ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе уже на следующей неделе.

А 13 ноября будет проведена видеоконференция советников в нормандском формате. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что Украина уже представила свой план по урегулированию ситуации на Донбассе и направила его Хайди Грау, специальному представителю действующего главы ОБСЕ в Украине.

Он добавил, что Украина в дальнейшем продолжит общение в обоих форматах — ТКГ и нормандском, поскольку сейчас идет речь о возвращении украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях Донбасса.

Как известно, украинская сторона подготовила для ТКГ «План совместных шагов» с предложением полного прекращения конфликта и проведением демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что выборы на Донбассе, о возможности проведения которых 31 марта 2021 года заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, является составной частью «Плана действий по Донбассу».