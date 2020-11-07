Резніков. Фото: Голос

https://racurs.ua/ua/n146191-boyovyky-zatyaguut-z-obminom-cherez-vidsutnist-vkazivky-kremlya-reznikov.html

Ракурс

Обмін полоненими між бойовиками та українською стороною йде неймовірно повільно через «гальмування» процесу бойовиками. Проросійські найманці «ДНР» і «ЛНР» не отримали команди з Москви, тому ведуть тактику затягування переговорів.

Окупанти намагаються ставити українську сторону у складні умови та здійснюють тиск на родичів людей, які потерпають у тюрмах. Про це повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у інтерв’ю для «Радіо Свобода».

Резніков додав, що українська сторона готова піти на поступки там, де не хоче йти, але все буде залежати від рішення Кремля, вказівки якого виконують бойовики.

Немає суб'єктності в людей, які беруть участь як від Російської Федерації, так і запрошені в ОРДЛО, які на окупованій території. Я вам це стверджую, — додав міністр.



Міністр пояснив, що про повернення українців з окупованого Криму буде йти мова на окремому кримському майданчику, на якому будуть присутні західні партнери для того, щоб розпочати переговори з питань Криму та політичних в’язнів у Криму та на території РФ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що обмін полоненими з проросійськими бойовиками на Донбасі анонсувала Україна в рамках нової програми Тристоронньої контактної групи «План спільних кроків». Обмін, як і раніше, пройде у форматі «всіх на всіх».