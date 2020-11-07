Резников. Фото: Голос

https://racurs.ua/n146191-boeviki-zatyagivaut-s-obmenom-iz-za-otsutstviya-ukazki-kremlya-reznikov.html

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Обмен пленными между боевиками и украинской стороной идет невероятно медленно из-за торможения процесса боевиками. Пророссийские наемники «ДНР» и «ЛНР» не получили команду из Москвы, поэтому ведут тактику затягивания переговоров.

Оккупанты пытаются ставить украинскую сторону в сложные условия и оказывают давление на родственников людей, которые находятся в тюрьмах. Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «Радио Свобода».

Резников добавил, что украинская сторона готова пойти на уступки там, где не хочет идти, но все будет зависеть от решения Кремля, указания которого выполняют боевики.

Нет субъектности у людей, которые принимают участие в войне как от Российской Федерации, так и приглашены в ОРДЛО. Я вам это гарантирую, — добавил министр.



Министр пояснил, что о возвращении украинцев из оккупированного Крыма будет идти речь на отдельной крымской площадке, на которой будут присутствовать западные партнеры для того, чтобы начать переговоры по Крыму и политических заключенных в Крыму и на территории РФ.

Напомним, ранее мы сообщали, что обмен пленными с пророссийскими боевиками на Донбассе анонсировала Украины в рамках новой программы Трехсторонней контактной группы «План совместных шагов». Обмен, как и раньше, пройдет в формате «всех на всех».