Тунберг и Трамп. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/n146190-greta-tunberg-jestko-podshutila-nad-donaldom-trampom-foto.html

Ракурс

Грета Тунберг, шведская эко-активистка, которая известна своими климатическими акциями, пошутила над президентом США Дональдом Трампом, использовав против него его собственную фразу.

Во время разгара подсчета голосов на президентских выборах в США, результаты которых пока не объявлены, Дональд Трамп начал призывать прекратить считать голоса из-за якобы масштабных фальсификаций. Об этом стало известно со страницы в Twitter президента США.



На одно из таких сообщений ответила Тунберг, напомнив Трампу, и «вернув» ему его собственную фразу. Активистка предложила Трампу поработать над проблемой управления гневом, а потом посмотреть хороший старый фильм вместе с другом, а также расслабиться.

Именно такое сообщение для Греты оставил Трамп после того, как активистка стала человеком года по версии журнала Time. В октябре она призвала жителей США проголосовать на президентских выборах за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Как известно, Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения. Он неоднократно заявлял, что не верит в «изменения климата» или «глобальное потепление». У демократа Джо Байдена противоположное мнение. Он заверил, что одним из первых его решений на посту президента будет возвращение страны к Парижскому климатическому соглашению.

Напомним, ранее мы сообщали, что шведская эко-активистка Грета Тунберг на всемирном экономическом форуме в Давосе заочно поспорила с американским президентом Дональдом Трампом. Грета выступила в Давосе, и заявила, что глобальные выбросы CO2 не сократились, а большинство мировых лидеров продолжают игнорировать проблему глобального потепления