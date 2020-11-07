Погода в Украине на 8 ноября. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 8 ноября ожидается теплая и преимущественно солнечная, осадков не ожидается. Температура воздуха прогреется до +15°.

Днем столбики термометров покажут 8−15° выше нуля. Ночи в эти сутки будут прохладными, возможны заморозки. Температура воздуха составит 2−7° выше нуля. Ветер обещают западный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 8 ноября будет преимущественно солнечной. Ночью воздух прогреется до 4−6° тепла, а днем — 9−11° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет солнечная, иногда на небе будут появляться облака. Температура воздуха ночью составит 3−5° тепла, а днем столбики термометра поднимутся до 9−11° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут по-осеннему теплыми, без осадков. Температура воздуха ночью составит 3−9° тепла, а днем воздух прогреется до 9−11° выше нуля.

Погода во Львове завтра будет солнечная и теплая. Температурные показатели будут следующими: ночью 3−4° тепла, а днем — 13−15° выше нуля.

Погода в Карпатах 8 ноября будет солнечной, ночью также ожидают заморозки. Столбики термометров в темное время суток покажут 2−4° тепла, а днем 12−14° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 8 ноября прогнозируется спокойная. Возможны незначительные магнитные возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на ноябрь анонсировали украинские синоптики. В последний месяц осени следует ожидать значительного похолодания — почти весь месяц будет идти дождь, а солнце редко будет выглядывать из-за туч.