Погода в Україні на 8 листопада. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n146189-poteplinnya-do-15-ta-sonce-pogoda-v-ukrayini-na-8-lystopada-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 8 листопада очікується тепла та переважно сонячна, опадів не очікується. Температура повітря прогріється до +15°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 8−15° вище нуля. Ночі цієї доби будуть прохолодними, можливі заморозки. Температура повітря складе 2−7° вище нуля. Вітер обіцяють західний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 8 листопада буде переважно сонячною. Вночі повітря прогріється до 4−6° тепла, а вдень — 9−11° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу буде сонячна, іноді на небі з’являтимуться хмари. Температура повітря вночі складе 3−5° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 9−11° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть по-осінньому теплими, без опадів. Температура повітря вночі складе 3−9° тепла, а вдень повітря прогріється до 9−11° вище нуля.

Погода у Львові завтра сонячна та тепла. Температурні показники будуть такими: уночі 3−4° тепла, а вдень — 13−15° вище нуля.

Погода в Карпатах 8 листопада буде сонячною, вночі також очікують заморозки. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 2−4° тепла, а вдень 12−14° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 8 листопада прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на листопад анонсували українські синоптики. В останній місяць осені варто очікувати значного похолодання — майже увесь місяць буде дощитиме, а сонце рідко виглядатиме з-за хмар.