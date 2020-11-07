Тунберг і Трамп. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/ua/n146190-greta-tunberg-jorstoko-pojartuvala-nad-donaldom-trampom.html

Ракурс

Грета Тунберг, шведська екоактивістка, яка відома своїми кліматичними акціями, пожартувала над президентом США Дональдом Трампом, використавши проти нього його власну фразу.

Під час розпалу підрахунку голосів на президентських виборах у США, результати яких досі не оголошені, Дональд Трамп почав закликати припинити рахувати голоси через нібито масштабні фальсифікації. Про це стало відомо зі сторінки у Twitter президента США.





На одне з таких повідомлень відповіла Тунберг, нагадавши Трампу та «повернувши» йому його власну фразу. Активістка запропонувала Трампу попрацювати над проблемою управління гнівом, а потім подивитися гарний старий фільм разом з другом, а також розслабитися.





Саме таке повідомлення для Грети залишив Трамп після того, як активістка стала людиною року за версією журналу Time. У жовтні вона закликала жителів США проголосувати на президентських виборах за кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Як відомо, Дональд Трамп у 2017 році оголосив про вихід США із Паризької кліматичної угоди. Він неодноразово заявляв, що не вірить у «зміни клімату» або «глобальне потепління». У демократа Джо Байдена протилежна думка. Він запевнив, що одним із перших його рішень на посаді президента буде повернення країни до Паризької кліматичної угоди.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що шведська екоактивістка Грета Тунберг на всесвітньому економічному форумі в Давосі заочно посперечалася з американським президентом Дональдом Трампом. Грета виступила у Давосі, і заявила, що глобальні викиди CO2 не скоротилися, а більшість світових лідерів продовжують ігнорувати проблему глобального потепління