Зеленский. Фото: пресс-служба ОП

https://racurs.ua/n146192-zelenskiy-prizval-gotovitsya-k-ustanovleniu-kontrolya-nad-granicey-s-rossiey.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, призвал готовиться к восстановлению контроля над границей с Российской Федерацией, и отметил, что это будет первым подтверждением того, что деоккупация оккупированных территорий состоялась полностью.

Сейчас Украина не имеет доступа к участку государственной границы между РФ и оккупированным Донбассом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Во время поездки в Луганскую область президент Владимир Зеленский посетил отделение инспекторов пограничной службы «Рассыпное». Во время общения он заявил, что Украина возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях в полном объеме, а впоследствии президент призвал пограничников «готовиться к этому дню».

По его словам, восстановление границы — это необходимая предпосылка для развертывания следующего положительного политического процесса в Донецке и Луганске.

Напомним, ранее мы сообщали, что обмен пленными между боевиками и украинской стороной идет невероятно медленно из-за «торможения» процесса боевиками. Пророссийские наемники «ДНР» и «ЛНР» не получили команду из Москвы, поэтому ведут тактику затягивания переговоров. Оккупанты пытаются ставить украинскую сторону в сложные условия и оказывают давление на родственников людей, находящихся в тюрьмах.