Володимир Зеленський, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n146200-proyav-absolutnogo-teroryzmu-zelenskyy-vidreaguvav-na-napad-u-kryvomu-rozi.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, відреагував на напад чоловіка з ножем на перехожих, котрий стався 7 листопада в його рідному місті Кривому Розі.

На думку Зеленського, цей інцидент був проявом тероризму, навіть якщо за Кримінальним кодексом він буде кваліфікований по-іншому. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Зеленського в соціальній мережі Фейсбук.

Не сумніваюся, що сьогоднішні події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму — за сенсом, за суттю, за наслідками, за жахом, який прийшов у наші домівки, — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що до таких трагедій неможливо звикнути. На його думку, щоб зупинити це — потрібно діяти відразу та жорстко при найменшій підозрі на подібний напад.

Принаймні частина з таких негідників, які зненацька йдуть зі зброєю на людей на вулицях наших міст, точно якось демонстрували в попередньому житті, що можуть зробити подібне. Ми маємо про це знати, — зазначив він.



Зеленський також висловив сподівання на швидке розслідування та справедливий вирок нападнику.

Нагадаємо, в результаті нападу в Кривому Розі двоє людей загинули, ще восьмеро були поранені. Серед постраждалих — восьмирічний хлопчик. Підозрюваного в нападі поліція затримала.