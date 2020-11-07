Володимир Зеленський. Фото: Інтерфакс

https://racurs.ua/ua/n146199-zelenskyy-zvorushlyvo-pryvitav-baydena-z-peremogou-na-vyborah.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, привітав свого майбутнього колегу Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Президент заявив, що Україна оптимістично дивиться на майбутнє партнерство з США та додав, що дружба між нашими країнами стає лише міцнішою. Про це президент України написав у Twitter.

Зеленський заявив, що США та Україна завжди співпрацюють у напрямках оборони, демократії та боротьби з корупцією.

Як відомо, кандидат від Демократичної партії на виборах президента США Джо Байден отримав 284 голоси, тоді як кандидат від Республіканської партії та чинний президент США Дональд Трамп ㅡ 214. Розрив між кандидатами у президенти склав 2,9%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Джозеф Байден був упевнений у своїй перемозі. При цьому представник Демократичної партії заявив, що поки не готовий оголосити про свою повну перемогу, але перемагає в штатах Невада та Арізона. Політик упевнений, що отримає понад 300 голосів виборників, у той час, як для перемоги необхідно 270 голосів.