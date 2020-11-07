Джо Байден звернувся до виборців. Фото: Joe Biden у Twitter

https://racurs.ua/ua/n146174-bayden-zayavyv-pro-namir-vygratu-prezydentsku-gonku-z-yavnym-vidryvom-video.html

Ракурс

Джозеф Байден, кандидат у президенти США, упевнений, що виграє вибори 2020 року.

При цьому представник Демократичної партії заявив, що поки не готовий оголосити про свою повну перемогу, але перемагає в штатах Невада та Арізона. Політик упевнений, що отримає понад 300 голосів виборників, у той час як для перемоги необхідно 270 голосів. Таку заяву Байден зробив піл час звернення до виборців, повідомляється у його сторінці в Twitter.

У нас ще немає остаточних підсумків виборів, але цифри говорять нам, що перемога близько. Ми збираємося виграти цю гонку. Просто подивіться, що змінилося з учорашнього дня. Підтримка людей дозволить нам виграти цю гонку з явним відривом, — зазначив він.



Нагадаємо, кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден, випереджає Дональда Трампа у штаті Пенсільванія на майже 5 тис. 600 голосів — 49,4% проти 49,3%. Якщо він переможе у цьому штаті, то матиме 273 голоси виборників, що означатиме перемогу на президентських виборах США.