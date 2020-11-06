7 листопада — Дмитрівська поминальна субота

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Ракурс

Дмитрівська поминальна субота цьогоріч припадає на 7 листопада (субота перед днем пам’яті великомученика Дмитрія Солунського, який відзначають 8 листопада).

7 листопада — 312-й день у григоріанському календарі. До кінця року залишається 54 дні.

Дмитрівська субота — особливий день поминання спочилих, коли у храмах здійснюються заупокійні служби. В Україні віряни цього дня вшановують пам’ять усіх померлих рідних, близьких, знайомих, а також загиблих під час голодоморів, Революції гідності та війни на Донбасі. Історично Дмитрівську суботу почали відзначати з 14 століття. Тоді поминали лише загиблих воїнів.

Наші предки 7 листопада ходили на кладовище, приводили в порядок могилки, запалювали свічки. Їжу роздавали бідним, щоб ті пом’янули померлих. Вдома готували страви, які любили покійні родичі.

Іменини 7 листопада

День ангела відзначають: Анастасій, Валеріан, Валерій, Маркіян, Мартирій, Савін, Тавіфа, Хрисанф (Хрисанфій).

7 листопада — свято Федота

Кажуть, що 7 листопада «Федот на лід веде» — стає дуже холодно, і наближається справжня зима. День, як правило, видавався негожим. Жінки у віці, а також спеціально найняті плакальниці, йшли на цвинтар і плакали за померлими близькими. Крім того, жінки в цей день могли виплакатися про свої нещастя. Вважалося, що після цього можна спокійно зустріти зиму з чистою душею.

7 листопада — день Анастасії та Маркіяна

7 листопада називали «дідівські плачі». Прийнято було поминати покійних родичів і друзів. На «дідівські плачі» плакала не тільки природа, а й всі жінки і дівчата. Плакати можна було де-завгодно, крім подушки. Вважається, що пір’я, яким набита подушка, пам’ятає все. Якщо інша людина приляже на цю подушку, то всі нещастя перейдуть на неї.

У цей день і на наступний найчастіше спостерігається дощ або сніг. За повір’ям, це природа оплакує людей, які пішли в інший світ.

Народні прикмети на 7 листопада

Якщо зірки на небі тьмяно світяться — день буде холодним і непогожим.

Якщо на деревах багато листя, то зима буде затяжною.

Якщо випало багато снігу — буде хороший урожай злакових.

Якщо вітер завиває, то негода триватиме ще кілька днів.

Вранці туман — до відлиги.

Ворони сидять на нижніх гілках дерев — до сильного вітру.

7 листопада — що не можна робити в цей день