7 ноября — Дмитриевская родительская суббота

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Ракурс

Дмитриевская родительская суббота в этом году приходится на 7 ноября (суббота перед днем памяти великомученика Дмитрия Солунского).

7 ноября — 312-й день в григорианском календаре. До конца года остается 54 дня.

Дмитриевская суббота — особый день поминовения усопших, когда в храмах совершаются заупокойные службы. В Украине верующие в этот день чтят память всех умерших родных, близких, знакомых, а также погибших во время голодоморов, Революции достоинства и войны на Донбассе. Исторически Дмитровскую субботу начали отмечать с 14 века. Тогда поминали только погибших воинов.

Наши предки 7 ноября ходили на кладбище, приводили в порядок могилы, зажигали свечи. Еду раздавали бедным, чтобы те помянули умерших. Дома готовили блюда, которые любили покойные родственники.

Именины

День ангела отмечают: Анастасий, Валериан, Валерий, Маркиан, Мартирий, Савин, Тавифа, Хрисанф (Хрисанф).

7 ноября — праздник Федота

Говорят, что 7 ноября «Федот на лед ведет» — становится очень холодно, и приближается настоящая зима. День, как правило, выдавался предосудительным. Женщины в возрасте, а также специально нанятые плакальщицы, шли на кладбище и плакали за умершими близкими. Кроме того, женщины в этот день могли выплакаться о своих несчастьях. Считалось, что после этого можно спокойно встретить зиму с чистой душой.

7 ноября — день Анастасии и Маркиана

7 ноября называли «дедовскими стенаниями». Принято было поминать усопших родственников и друзей. На «дедовские стенания» плакала не только природа, но и все женщины и девушки. Плакать можно было где угодно, но не в подушку. Считается, что перья, которым набита подушка, помнят все. Если другой человек ляжет на эту подушку, то все несчастья перейдут на него.

В этот день и на следующий чаще всего наблюдается дождь или снег. Согласно поверью, это природа оплакивает людей, которые ушли в мир иной.

Народные приметы на 7 ноября

Если звезды на небе тускло светятся — день будет холодным и ненастным.

Если на деревьях много листьев, то зима будет затяжной.

Если выпало много снега, будет хороший урожай злаковых.

Если ветер завывает, то непогода продлится еще несколько дней.

Утром туман — к оттепели.

Вороны сидят на нижних ветвях деревьев — к сильному ветру.

7 ноября — что нельзя делать в этот день