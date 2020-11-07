Джо Байден обратился к избирателям. Фото: Joe Biden в Twitter

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Ракурс

Джозеф Байден, кандидат в президенты США, уверен, что выиграет выборы 2020 года.

При этом представитель Демократической партии заявил, что пока не готов объявить о своей полной победе, но побеждает в штатах Невада и Аризона. Политик уверен, что получит более 300 голосов выборщиков, в то время как для победы необходимо 270 голосов. Такое заявление Байден сделал при обращении к избирателям, сообщается в его странице в Twitter.

У нас еще нет окончательных итогов выборов, но цифры говорят нам, что победа близко. Мы собираемся выиграть эту гонку. Просто посмотрите, что изменилось со вчерашнего дня. Поддержка людей позволит нам выиграть эту гонку с явным отрывом, — отметил он.



Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает Дональда Трампа в штате Пенсильвания на почти 5 тыс. 600 голосов — 49,4% против 49,3%. Если он победит в этом штате, то будет иметь 273 голоса выборщиков, что будет означать победу на президентских выборах США.