День виноградаря та винороба. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n146198-8-lystopada-svyatkuut-den-vynogradarya-i-vynoroba-ta-den-rentgenivskyh-promeniv.html

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8 листопада в Україні святкують День виноградаря і винороба України — державне свято, започатковане у 2020 році президентом України Володимиром Зеленським.

Свято запровадили на честь виноробів, оскільки виробництво вина — важлива складова для сільського господарства. Зеленський підписав указ, що встановлює в Україні офіційне свято — День виноградаря і винороба. Таким чином він висловив повагу до цієї професії.

Глава держави зазначив, що уряд має представити комплекс заходів для розвитку українського виноградарства та виноробства. Він виразив надію, щоб одного разу закарпатське, одеське, херсонське і, звичайно, кримське вино за якістю та популярністю нічим не поступиться італійським, іспанським та французьким винам.

Також у цей день святкують День рентгенівських променів. Рентгенівське проміння — це короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 10 нм до 0.01 нм, яке використовується у науці, техніці та медицині.

Назва рентгенівське випромінювання походить від прізвища німецького фізика Вільгельма Конрада Рентґена. Інша назва — пулюївське випромінювання походить від імені українського фізика Івана Пулюя. Рентгенівське випромінювання використовуються для флюорографії, рентгенофлюоресцентного аналізу і в кристалографії для визначення атомної структури кристалів.

У цей день відбулося:

1620 — битва на Білій Горі поблизу Праги;

1655 — московсько-козацьке військо після сплати викупу зняло облогу Львова;

1793 — Лувр відкрився для публіки;

1863 — у Києві відкрито міське відділення Російського музичного товариства;

1867 — оперою Олексія Верстовського «Аскольдова могила» розпочав свій перший сезон постійний оперний театр у Києві (нині — Національна опера України);

1895 — Вільгельм Конрад Рентген винайшов X-промені під час дослідів з електрикою;

1909 — Відбулись установчі збори членів Київського товариства повітроплавання;

1918 — У Пряшові закарпатські українці створили Руську Народну Раду;

1923 — Гітлер здійснив невдалу спробу путчу в Мюнхені;

1927 — Закладено Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил;

1927 — У Харкові відкрилася перша державна республіканська художня виставка «10 років Жовтню»;

1935 — У Чернігові відкрито Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського;

1960 — Джон Ф. Кеннеді обраний 35-м президентом США;

1975 — У Ризі на кораблі «Сторожевой» розпочалось антиурядове повстання;

1988 — Джордж Герберт Вокер Буш обраний 41 президентом США;

1997 — у Львові відкритий пам’ятник жертвам комуністичних злочинів;

1999 — Папа Римський Іван Павло II вперше в історії папства відвідав Грузію;

2016 — Дональд Трамп обраний 45 президентом США, перемігши Гілларі Клінтон.

У цей день народилися:

1050 — Святополк Ізяславич, Великий князь київський із династії Рюриковичів;

1517 — Дмитро Байда-Вишневецький, козацький отаман;

1572 — Йоганн-Сигізмунд, бранденбурзький маркграф;

1847 — Брем Стокер, ірландський письменник;

1868 — Марія-Іванна Грушевська, українська громадська діячка;

1869 — Яків Яциневич, український композитор, диригент;

1887 — Дмитро Вітовський, український політик, військовик і літератор, сотник Легіону Українських Січових Стрільців, полковник, начальний командант УГА, Державний секретар військових справ ЗУНР;

1888 — Дмитро Ровинський, український актор і режисер, театральний діяч;

1891 — Олесь Досвітній, український письменник;

1900 — Марґарет Мітчелл, американська письменниця;

1922 — Платон Білецький, український мистецтвознавець і художник;

1923 — Джек Кілбі, американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики;

1935 — Дмитро Квецко, український дисидент, радянський політв’язень;

1938 — Володимир Веклич, український вчений, винахідник.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що День виноградаря і винороба відзначатимуть в Україні. Президент України Володимир Зеленський 25 вересня підписав указ, яким запровадив нове свято, яке відзначатимуть винороби та виноградарі.