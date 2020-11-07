День виноградаря и винодела. Фото: Istock

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8 ноября в Украине отмечается День виноградаря и винодела Украины — государственный праздник, основанный в 2020 году президентом Украины Владимиром Зеленским.

Праздник ввели в честь виноделов, поскольку производство вина — важная составляющая для сельского хозяйства. Зеленский подписал указ, устанавливающий в Украине официальный праздник — День виноградаря и винодела. Таким образом он выразил уважение к этой профессии.

Глава государства отметил, что правительство должно представить комплекс мер по развитию украинского виноградарства и виноделия. Он выразил надежду, что однажды закарпатское, одесское, херсонское и, конечно, крымское вино по качеству и популярности ничем не уступит итальянским, испанским и французским винам.

Также в этот день празднуют День рентгеновских лучей. Рентгеновские лучи — это коротковолновое электромагнитное излучение с длиной волны от 10 нм до 0.01 нм, которое используется в науке, технике и медицине.

Название рентгеновское излучение происходит от фамилии немецкого физика Вильгельма Конрада Рентгена. Другое название — пулюевское излучения происходит от имени украинского физика Ивана Пулюя. Рентгеновское излучение используются для флюорографии, рентгенофлюоресцентного анализа и в кристаллографии для определения атомной структуры кристаллов.

В этот день произошло:

1620 — битва на Белой Горе близ Праги;

1655 — московско-казацкое войско после уплаты выкупа сняло осаду Львова;

1793 — Лувр открылся для публики;

1863 — в Киеве открыт городское отделение Русского музыкального общества;

1867 — оперой Алексея Верстовского «Аскольдова могила» начал свой первый сезон постоянный оперный театр в Киеве (ныне — Национальная опера Украины);

1895 — Вильгельм Конрад Рентген изобрел X-лучи во время опытов с электричеством;

1909 — Состоялось учредительное собрание членов Киевского общества воздухоплавания;

1918 — В Прешове закарпатские украинцы создали Русскую Народную Раду;

1923 — Гитлер предпринял неудачную попытку путча в Мюнхене;

1927 — Заложен Днепровскую гидроэлектростанцию ​​мощностью 650 тыс. Лошадиных сил;

1927 — В Харькове открылась первая государственная республиканская художественная выставка «10 лет Октябрю»;

1935 — В Чернигове открыт Литературно-мемориальный музей М. М. Коцюбинского;

1960 — Джон Ф. Кеннеди избран 35-м президентом США;

1975 — В Риге на корабле «Сторожевой» началось антиправительственное восстание;

1988 — Джордж Герберт Уокер Буш избран 41 президентом США;

1997 — во Львове открыт памятник жертвам коммунистических преступлений;

1999 — Папа Римский Иоанн Павел II впервые в истории папства посетил Грузию;

2016 — Дональд Трамп избран 45 президентом США, победив Хиллари Клинтон.

В этот день родились:

1050 — Святополк, Великий князь киевский из династии Рюриковичей.

1517 — Дмитрий Байда-Вишневецкий, казацкий атаман;

1572 — Иоганн Сигизмунд, бранденбургский маркграф;

1847 — Брэм Стокер, ирландский писатель;

1868 — Мария-Иванна Грушевская, украинский общественный деятель;

1869 — Яков Яциневич, украинский композитор, дирижер;

1887 — Дмитрий Витовский, украинский политик, военный и литератор, сотник Легиона Украинских Сечевых Стрельцов, полковник, учебный комендант УГА, Государственный секретарь военных дел ЗУНР;

1888 — Дмитрий Ровинский, украинский актер и режиссер, театральный деятель;

1891 — Олесь Предрассветный, украинский писатель;

1900 — Маргарет Митчелл, американская писательница;

1922 — Платон Белецкий, украинский искусствовед и художник;

1923 — Джек Килби, американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике;

1935 — Дмитрий Квецко, украинский диссидент, советский политзаключенный;

1938 — Владимир Веклич, украинский ученый, изобретатель.

Напомним, ранее мы сообщали, что День виноградаря и винодела будут отмечать в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября подписал указ, которым ввел новый праздник.