Нападение. Фото: Istock

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Ракурс

Убийство средь бела дня произошло сегодня, 7 ноября, в Кривом Роге. Полиция задержала 37-летнего мужчину, который убил двух прохожих, и напал на восьмерых человек, среди которых был восьмилетний ребенок.

Инцидент произошел в 15.20 в Металлургическом районе города. Об этом сообщает Криворожский отдел полиции в Facebook.



По сообщению полиции, мужчина начал бросаться на случайных прохожих и нанес им многочисленные ножевые ранения. Два человека скончались на месте, еще восемь отправили в больницы с травмами. Что послужило причиной нападения пока неизвестно.

Нападающего задержали и доставили в Криворожский отдел полиции. Им оказался местный житель 1983 года рождения. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Обстоятельства дела устанавливаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что хасиды в Умани, которые прибыли во время одного из важнейших еврейских праздников Рош ха-Шана, пострадали от нападения. Несовершеннолетних мальчиков 15 и 17 лет схватили в подворотне у могилы раби Нахмана, где проживают евреи во время паломничества. Младший из мальчишек смог убежать, старший же получил ножевое ранение в щеку.