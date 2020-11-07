Мутировавший штамм коронавируса заставил Великобританию закрыть въезд для датчан

Великобритания. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n146196-mutirovavshiy-shtamm-koronavirusa-zastavil-velikobritaniu-zakryt-vezd-dlya-datchan.html

Ракурс

Мутация коронавируса, которую недавно обнаружили в Дании, заставила Великобританию запретить въезд для путешественников из этой страны. Мутацию обнаружили у животных на норковых фермах.

Отныне все путешественники из Дании должны уйти на самоизоляцию на 14 дней. Об этом сообщает BBC.

Министр транспорта Грант Шеппс отметил, что это решение принято в связи с сообщениями органов здравоохранения Дании о широко распространенных вспышках коронавируса на норковых фермах. Он добавил, что решение принято срочно, чтобы максимально обезопасить граждан Великобритании.

Новые ограничения начали действовать в ночь на субботу. В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что зараженных норок нашли еще в пяти странах, кроме Дании.

Дания — крупнейший в мире экспортер меха норки. В стране объявили об уничтожении всей норки — 15−17 миллионов, которые распределены на 1 тыс. 80 фермах, после того, как они заразились мутировавшим штампом коронавируса, который передается людям. Мутацию уже было обнаружено у 12 человек — 11 случаев в одном регионе, и один в другом.

Напомним, ранее мы сообщали, что зараженных коронавирусом норок обнаружили на норковых фермах в пяти странах. Больных млекопитающих обнаружили на норковых фермах в США, Дании, Нидерландах, Испании, Швеции и Италии. Эти страны уже сообщили во Всемирную организацию по охране здоровья животных о наличии коронавируса на фермах.