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Ракурс
Жванецкий. Фото: Думская

Жванецкий умер — одесситы забросали цветами места, где вырос артист (ФОТО)

7 ноя 2020, 19:15
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Михаил Жванецкий, известный одесский писатель-сатирик, умер вчера, 6 ноября, в Москве. Сегодня в Одессе был объявлен день траура в связи со смертью артиста.


Одесситы забросали цветами места, которые посещал Жванецкий и где проводил большую часть времени, пока жил в Одессе. В частности, букеты можно увидеть на табличке-указателе бульвара имени Жванецкого и у ворот дома № 113 по Старопортофранковской, где родился и вырос писатель. Об этом сообщает «Думская».

Мемориал Жванецкого. Фото: Думская
Дом, где вырос Жванецкий. Фото: Думская

Попрощались с выдающимся сатириком и во Всемирном клубе одесситов, одним из основателей и президентом которого он был. В память артиста установили мемориал, на котором расположена фотография писателя, его книги и бокал его любимого напитка — коньяка. Также цветами забросали скульптуру кота Жванецкого Морриса на подоконнике клуба.

Бульвар Жванецкого. Фото: Думская
Подоконник клуба одесситов. Фото: Думская

Напомним, ранее мы сообщали, что Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни. О причине смерти известного писателя и сатирика не сообщается. В начале октября сообщалось, что 86-летний одессит Жванецкий решил уйти со сцены и отказаться от карьеры артиста. Обещалось, что он будет писать книги, но уже не будет выступать с монологами и миниатюрами.

Источник: Ракурс


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