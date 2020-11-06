Умер Михаил Жванецкий

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Ракурс

Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни. О причине смерти известного писателя и сатирика не сообщается.

Смерть Жванецкого подтвердил его представитель Михаил Сташкевич, сообщает «РБК».

В начале октября сообщалось, что 86-летний одессит Жванецкий решил уйти со сцены и отказаться от карьеры артиста. Обещали, что он будет писать книги, но уже не будет выступать с монологами и миниатюрами.

Для российских СМИ представитель Михаила Жванецкого пояснил, что соответствующее решение юморист принял из-за почтенного возраста. По его словам, артистам нужно иметь мужество, чтобы вовремя уйти со сцены. Кроме того, все запланированные на этот год концерты Жванецкого отменили.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе в семье врачей. Юморист окончил Одесский национальный морской университет, а в студенческие годы начал писать миниатюры и монологи. Он работал в Театре эстрады имени Райкина в Санкт-Петербурге в должности заведующего литературной частью.

Позже Жванецкий работал в Одесской областной филармонии, а затем основал Московский театр миниатюр, руководителем которого был до недавнего времени.

В 1999 году он получил звание народного артиста Украины, а уже через два года стал заслуженным деятелем искусств России. В 2019 году артиста наградили орденом «За заслуги перед Отечеством», который ему Владимир Путин вручил лично.