Tesla начала производить текилу, бутылка стоит 250 долларов

Маск выпустил свою текилу, фото: Steve Collar

https://racurs.ua/n146147-tesla-nachala-proizvodit-tekilu-butylka-stoit-250-dollarov.html

Ракурс

Илон Маск, известный американский изобретатель и бизнесмен, выпустил свою текилу.

Напиток продается под брендом Tesla Tequila в бутылках с оригинальным дизайном. Об этом сообщается на сайте компании.

Стоимость одной бутылки составляет 250 долл. США — это эксклюзивная небольшая партия высококлассной текилы аньехо из перебродившего сока голубой агавы.

Интересно, что история текилы от Маска началась с шутливого твита в 2018 году. Тогда в его Twitter-аккаунте появилось сообщение о якобы банкротстве компании Tesla, после которого Маска якобы нашли без сознания у электромобиля Tesla Model 3, в окружении бутылок Teslaquilla и следами высохших слез на щеках.

Это сообщение сопровождалось соответствующим фотоснимком Маска.

Теперь, спустя два года, шутка стала реальностью.

Отмечается, что из-за законодательных ограничений по онлайн-торговле алкоголем заказы ограничены двумя бутылками в одни руки, а доставка доступна только для определенных штатов.

Поставки текилы по предварительным заказам ожидаются в конце года.

Напомним, Маск недавно выбрал флаг для первой колонии на Марсе.