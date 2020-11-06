Tesla почала виробляти текілу, пляшка коштує 250 доларів

Ілон Маск випустив свою текілу, фото: Steve Collar

https://racurs.ua/ua/n146147-tesla-pochala-vyroblyaty-tekilu-plyashka-koshtuie-250-dolariv.html

Ракурс

Ілон Маск, відомий американський винахідник та бізнесмен, випустив свою текілу.

Алкогольний напій продається під брендом Tesla Tequila у пляшках з оригінальним дизайном. Про це повідомляється на сайті компанії.

Вартість однієї пляшки становить 250 дол. США — це ексклюзивна невелика партія висококласної текіли аньєхо з ферментованого соку блакитної агави.

Цікаво, що історія текіли від Маска розпочалася з жартівливого твіту у 2018 році. Тоді в його Twitter-акаунті з’явилося повідомлення про нібито банкрутство компанії Tesla, після якого Маска нібито знайшли непритомним біля електромобіля Tesla Model 3, в оточенні пляшок Teslaquilla та слідами висохлих сліз на щоках.

Це повідомлення супроводжувалося відповідним фотознімком Маска.

Тепер, через два роки, жарт став реальністю.

Зазначається, що через законодавчі обмеження щодо онлайн-торговлі алкоголем замовлення обмежені двома пляшками в одні руки, а доставка доступна лише для певних штатів.

Поставки текіли за попередніми замовленнями очікуються наприкінці року.

Нагадаємо, Маск нещодавно обрав прапор для першої колонії на Марсі.