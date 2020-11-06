Дискотеки, кафе і соцзабези — Ляшко нагадав про заборони у зонах карантину (ВІДЕО)

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До «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки 6 листопада потрапила більшість території України. У 12 облцентрах з понеділка, 9 листопада, встановлять «червону» зону.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу розповів, які обмеження діятимуть у цих зонах.

В «помаранчевій» будуть заборонені проведення масових заходів понад 20 осіб, перевезення громадським транспортом людей більше, ніж це дозволяє технічна інструкція щодо посадкових місць.

Встановлюється заборона торгівлі у всіх закладів торгівлі з кількістю відвідувачів більше ніж 1 на 10 кв. м. Ресторани і кафе можуть працювати тільки на виніс, а також із заповненістю не більше 50% посадкових місць.

За словами Ляшка, заборонено проведення дискотек і робота нічних клубів, а також запроваджуються обмеження у планових медичних послугах — щодо планової госпіталізації.

Діє заборона виїзду дітей на оздоровлення і відпочинок і відвідування закладів соціального захисту, — резюмував головний санітарний лікар України.

У Міністерстві охорони здоров’я попередили, що Київ може потрапити у «червону» зону карантину. Ще чотири інших обласних центрів знаходяться на «межі» — Тернопіль (319 випадків на 100 тис. населення), Вінниця (309), Київ (299), Херсон (292).



Ляшко припустив, що наступного тижня ці міста можуть потрапити в «червону зону».

З 9 листопада до червоної карантинної зони потрапили Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів та Ніжин.