Дискотеки, кафе и транспорт — Ляшко напомнил о запретах в зонах карантина

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В «оранжевый уровень эпидемической опасности 6 ноября попала большая часть территории Украины. В 12 облцентрах с понедельника, 9 ноября, установят «красную» зону.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге рассказал, какие ограничения будут действовать в этих зонах.

В «оранжевой» будет запрещено проведение массовых мероприятий более 20 человек, перевозки общественным транспортом людей больше, чем это позволяет техническая инструкция.

Устанавливается запрет торговли во всех заведениях торговли с количеством посетителей более 1 на 10 кв. м. Рестораны и кафе могут работать только на вынос, а также с заполненностью не более 50% посадочных мест.

По словам Ляшко, запрещено проведение дискотек и работа ночных клубов, а также вводятся ограничения в плановых медицинских услугах — по плановой госпитализации.

Действует запрет выезда детей на оздоровление и отдых и посещение учреждений социальной защиты, — резюмировал главный санитарный врач Украины.

В Министерстве здравоохранения предупредили, что Киев может попасть в «красную» зону карантина. Еще четыре других областных центров находятся на «грани» — Тернополь (319 случаев на 100 тыс. населения), Винница (309), Киев (299), Херсон (292).

Ляшко предположил, что на следующей неделе эти города могут попасть в «красную зону».

С 9 ноября по красной карантинной зоны попали Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов и Нежин.