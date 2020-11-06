СБУ. Фото: РБК

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Борьба с коррупцией в Украине продолжается. Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины предотвратили коррупционное назначение лица на руководящую должность в Министерстве обороны.

Сотрудники спецслужбы установили, что жительница столицы находила кандидатов в Главном управлении имущества и ресурсов Минобороны. За 60 тыс. долл. она предлагала возглавить одно из подразделений оборонного ведомства бывшему директору одного из госпредприятий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.





Сообщается, что «порешать вопросы» женщина обещала через сообщников в Минобороны и Минюсте. Правоохранители задержали женщину в Одессе на горячем во время получения первой части взятки в размере 5 тыс. долл.



В связи с этим СБУ начала уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Продолжаются следственные действия, устанавливаются все причастные к схеме лица.







Напомним, ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины 14 апреля провела спецоперацию в центре Киева. На улице Институтской сотрудники СБУ задержали человека, который якобы торговал должностями в госструктурах. По данным правоохранителей, задержанный представлялся «сотрудником Кабинета министров» и предлагал купить должность в высших государственных органах за 10−30 тыс. долл.