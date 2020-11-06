Инженеры разработали окно, которое поможет сэкономить на кондиционировании.Фото: NTU

https://racurs.ua/n146144-injenery-razrabotali-okno-kotoroe-sekonomit-na-kondicionirovanii.html

Ракурс

Научное открытие сделали ученые из Наньянского технологического университета (NTU). Инженеры работают над конструкцией рамы, камеры которой заполнены жидким раствором.

Он снижает теплообмен, а под яркими и жаркими лучами — и прозрачность окна. О разработке написали в журнале Joule.

«Умное окно», над которым работают Ван Шаньчен и его коллеги, заполнили смесью воды, гидрогеля и стабилизатора. Днем под ярким солнечным светом раствор поглощает часть его энергии, снижая затраты на охлаждение воздуха в помещении. Ночью жидкость охлаждается, отдавая накопленную энергию.

В то же время при высокой температуре гидрогель загустевает и становится менее прозрачным. Остыв, гидрогель снова делается прозрачным.

Как отмечают инженеры, оконная рама, заполненная гелем, снижает уровень шума в помещении на 15% сильнее, чем обычные двухкамерные окна.

По оценкам инженеров, такие окна могут сэкономить до 45% энергии на кондиционирование воздуха.

Напомним, ученые создали «cупербелую» краску, которая отражает рекордное количество тепла и делает объекты холоднее.