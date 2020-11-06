Николаенко договаривается о налоговой рассрочке. Фото: prm.ua

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Ракурс

Народный депутат Андрей Николаенко во время заседания Верховной Рады вел личную переписку в смартфоне.

Нардеп из фракции «Батькивщины» переписывался с неизвестным о получении налоговой рассрочки для его фирмы.

Переписка попала на фото, соответствующие кадры обнародовали «Буквы».

Николаенко пообещал, что обсудит с руководителем налоговой службы Алексеем Любченко получение налоговой рассрочки. Сумма рассрочки должна была составлять 100 млн грн.

Напомним, вначале сентября в сети опубликовали телефонную переписку «слуг», в которой говорилось о требовании главы государства выгнать из фракции «Слуга народа» Гео Лероса.