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Ракурс
Ніколаєнко домовляється про податкову розстрочку. Фото: prm.ua

Як нардеп з «Батьківщини» домовляється про податкову розстрочку — опубліковано фото

6 лис 2020, 13:41
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Народний депутат Андрій Ніколаєнко під час засідання Верховної Ради вів особисте листування у смартфоні.

Нардеп від фракції «Батьківщини» листувався з невідомим щодо отримання податкової розстрочки для його фірми.

Листування потрапило на фото, відповідні кадри оприлюднили «#Букви».

Ніколаєнко пообіцяв, що обговорить з керівником податкової служби Олексієм Любченком отримання податкової розстрочки. Сума розстрочки мала складати 100 млн грн.

Ніколаєнко домовляється про податкову розстрочку. Фото: bykvu.com


Ніколаєнко домовляється про податкову розстрочку. Фото: bykvu.com

Нагадаємо, на початку вересня у мережі опублікували телефонне листування «слуг», де йдеться про вимогу глави держави вигнати з фракції «Слуга народу» Гео Лероса.

Джерело: Ракурс


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