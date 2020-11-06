Ніколаєнко домовляється про податкову розстрочку. Фото: prm.ua

https://racurs.ua/ua/n146139-yak-nardep-nikolaienko-domovlyaietsya-pro-podatkovu-rozstrochku-opublikovano-foto.html

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Народний депутат Андрій Ніколаєнко під час засідання Верховної Ради вів особисте листування у смартфоні.

Нардеп від фракції «Батьківщини» листувався з невідомим щодо отримання податкової розстрочки для його фірми.

Листування потрапило на фото, відповідні кадри оприлюднили «#Букви».

Ніколаєнко пообіцяв, що обговорить з керівником податкової служби Олексієм Любченком отримання податкової розстрочки. Сума розстрочки мала складати 100 млн грн.

Нагадаємо, на початку вересня у мережі опублікували телефонне листування «слуг», де йдеться про вимогу глави держави вигнати з фракції «Слуга народу» Гео Лероса.